Украина начала патрулировать Крым

В Херсонской области начал работу отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, 65 полицейских будут патрулировать три приграничных района: Генический, Каланчакский и Чаплинский. Правоохранители также возьмут под контроль трассы, соединяющие материк с полуостровом.

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В конце апреля 2018 года сообщалось, что в Киеве объявили набор в «патрульную полицию Крыма и Севастополя». О планах создать патрульные подразделения стало известно в январе.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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