Бывшего директора «Гоголь-центра» отпустили под подписку о невыезде

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского отпустили из СИЗО, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в сообщении.

Малобродскому стало плохо после заседания суда 10 мая, на котором его отказались перевести из СИЗО под домашний арест. Бывшего директора «Гоголь-центра» госпитализировали в отделение кардиологии, позже врачи сообщили, что у него случился инфаркт.

Тогда же стало известно, что СКР направил ходатайство в Басманный суд Москвы об освобождении бывшего директора «Гоголь-центра» из СИЗО и его переводе под домашний арест.

Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных основанной худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». По уголовному делу также проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они находятся под домашним арестом.

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