Очередной футболист сборной России получил травму перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной России по футболу рассказал, что вслед за Русланом Комболовым из «Рубина» травму получил его одноклубник вратарь Сослан Джанаев. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Джанаев также получил травму. Ждем, что нам в этом плане скажут», — сообщил Черчесов на заседании технического комитета.

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14 мая по причине травмы защитника Комболова в сборную был вызван 38-летний игрок обороны московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Опытный защитник не играл за национальную команду с 2016 года.

Из-за травм чемпионат мира пропустят защитники Георгий Джикия из «Спартака», Виктор Васин из ЦСКА и нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Зенит». 7 мая Черчесов подтвердил, что ни один из игроков не успеет восстановиться к турниру.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Команда Черчесова в группе сыграет со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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