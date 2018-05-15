Козлам запретят летать на самолетах

Авиакомпания American Airlines ограничила список животных, которых пассажиры могут перевозить на борту самолета для эмоциональной поддержки. Об этом сообщает Fox News.

Новые правила вступят в силу с 1 июля. Список запрещенных к перевозке животных включает земноводных, козлов, ежей, насекомых, диких птиц и домашних животных с бивнями, рогами и копытами.

Пассажиры с обученными животными, например натренированными миниатюрными лошадьми, не попадут под нововведения и смогут перевозить своих зверей.

Представитель авиакомпании Росс Фейнштейн сообщил, что такое решение принято после его одобрения организациями по защите инвалидов.

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В январе американской художнице запретили взять с собой в салон самолета павлина. По ее словам, он должен был помочь ей справиться со стрессом от перелета. Видео, на котором женщина идет по аэропорту Нью-Йорка с птицей на плече, разместили в интернете.

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