Украине пригрозили попаданием в черный список Европы

Украина может попасть в черный список офшоров стран Евросоюза, если не ратифицирует конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI, Multilateral Instrument) до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов.

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Как сообщили в ведомстве, в настоящее время от президента Украины ждут предоставления полномочий министру финансов на подписание MLI, после этого соглашение должен ратифицировать парламент.

В конце 2017 года министры финансов стран Евросоюза в рамках мер по решению вопроса об уклонении от уплаты налогов составили черный список из 17 стран, отказывающихся сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. В их число вошли Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама. Также был составлен серый список стран — в него включены 47 государств, налоговые правила на территории которых не соответствуют стандартам союза.

MLI — международная конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов, подписанная 80 странами. Как отметили в Минфине Украины, Киеву подписание документа позволит одновременно внести изменения во все или некоторые действующие конвенции об избежании двойного налогообложения.

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