Эстонский муниципалитет утвердил флаг с изображением каннабиса

Эстонский муниципалитет Канепи утвердил лист каннабиса в качестве символа города и изображения на флаге и гербе. Об этом сообщает Reuters.

Необходимость выбрать новый символ муниципалитета появилась после того, как несколько ранее самостоятельных районов вошли в состав более крупного Канепи. Выбор нового символа состоялся по итогам открытого онлайн-голосования. Жители могли выбирать из нескольких вариантов, и лист каннабиса получил большинство голосов. Новый герб города представляет из себя серебряный лист марихуаны на зеленом щите, а на флаге — изображен зеленый лист на белом фоне.

Мнения членов городского совета разделились практически поровну. Девять муниципальных депутатов поддержали новый флаг и герб, восемь выступили против.

Муниципалитет Канепи расположен на юго-востоке Эстонии. Его название происходит от эстонского слова, обозначающего коноплю. С XIX века в этом районе было развито промышленное коноплеводство и производство тканей, пеньки и масла из этого растения.

Любые наркотики в Эстонии запрещены. Потребление и хранение, например, марихуаны в небольшом количестве для личного потребления карается штрафом.

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