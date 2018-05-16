Децл пожелал повернуть время вспять и не быть рэпером

Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) заявил, что предпочел бы карьере рэпера знание иностранных языков. Так артист ответил на вопрос в интервью The Flow о том, что бы он поменял в своей музыкальной карьере.

«Я бы не начинал заниматься музыкой. Пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел, языки бы подучил. Если бы мне тогда сказали, что все будет вот так, как сегодня, я бы ответил: "Пап, сорри, не дари мне треки на день рождения"», — признался Децл.

В октябре 2017 года президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов назвал Децла говнокуром.

34-летний Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии семь студийных сольных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».

Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

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