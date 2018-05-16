Названы причины возвращения Игнашевича в сборную

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о причинах, по которым защитник Сергей Игнашевич решил вернуться в сборную России. Его слова приводит «Известия».

«Еще пару недель назад в планы Сергея это не входило. Но решающими оказались два фактора. Во-первых, домашний чемпионат мира бывает всего раз в карьере. Во-вторых, об этом Игнашевича попросили очень влиятельные люди», — заявил Варга.

По мнению агента, Игнашевич по-прежнему способен усилить команду. «Речь идет о лучшем защитнике России последних 10–15 лет. Безусловно, он заслужил право сыграть за национальную команду на ЧМ-2018 и точно будет полезен команде. Судя по последнему сезону, Сергей не утратил свои козыри», — отметил он.

14 мая стало известно о возвращении Игнашевича в сборную России. 38-летний защитник заменит выбывшего из обоймы национальной команды футболиста «Рубина» Руслана Комболова.

Игнашевич не выходил в составе сборной с 2016 года. Футболист является лидером по количеству матчей за национальную команду. В его активе 120 матчей.

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