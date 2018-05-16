Домогавшийся юной биатлонистки тренер вернулся к детям

Бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин продолжил работу с несовершеннолетними спортсменами в Кисловодске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Тутмин поехал в Кисловодск вслед за биатлонистами из Московской области, которые проводят в городе сбор. Некоторые из спортсменов — бывшие воспитанники тренера, с остальными Тутмин работал раньше в качестве старшего тренера Центра олимпийских видов спорта. Среди биатлонистов — двое несовершеннолетних: Кристина Кускова (2001 года рождения) и Алена Вивденко (2001).

26 апреля 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала о неоднократных домогательствах со стороны Тутмина. По словам спортсменки, тренер предлагал ей содействие в карьере в обмен на интимные отношения. Специалист был уволен и отстранен от профессиональной деятельности, ему грозит уголовная ответственность.

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