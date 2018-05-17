Любителей посвистеть вслед женщинам накажут

Во Франции принят закон, согласно которому тех, кто проявляет нежелательные знаки внимания противоположному полу, будут наказывать штрафом до 750 евро (около 55 тысяч рублей). Об этом сообщает France 24.

По словам президента страны Эммануэля Макрона, закон направлен на то, чтобы «женщины чувствовали себя в безопасности». Штрафом от 90 до 750 евро будут наказывать представителей любого пола, кто позволит себе свистеть вслед, отпускать комментарии с сексуальным подтекстом или сексуально домогаться.

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Критики нового закона посчитали, что это положит конец так называемой французской романтике. «Такая мера — охота на ведьм, только вместо ведьм — мужчины», — заявила ультраправый политик Эммануэль Менар. Однако министр по вопросам гендерного равенства страны Марлен Шьяппа отметила, что закон призван не лишить граждан возможности флиртовать и «убить образ французского любовника», а дать женщинам возможность спокойно соглашаться или отвергать ухаживания.

Осенью прошлого года сообщалось о черном списке, в котором фигурируют мужчины — сотрудники аппарата и депутаты, склонные к сексуальным домогательствам. Документ не существует в написанном виде, однако имена передаются устно между женщинами, чтобы они знали, с кем из коллег-мужчин не стоит оставаться наедине.

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