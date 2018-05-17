Запрещенные за порнографию фото родов оправдали

Instagram реабилитировал снимки австралийского фотографа Селены Ролласон, опубликовавшей в своем аккаунте галерею снимков родов. Ранее администрация ресурса заблокировала галерею как порнографическую, пишет Daily Mail.

Фото, сделанные в процессе родов, идентифицировали как порнографию, поскольку они демонстрировали женские половые органы и грудь рожениц. Запрет представлял трудности для работы Ролласон, снимающей роды на заказ с 2011 года.

Селена, мать четверых детей, считает, что сексуализация процесса родов недопустима, потому что роды — естественный процесс.

«Запретив эти фотографии, Instagram говорил, что нехорошо просвещать женщин о реалиях рождения и показывать им, что это не то, чего нужно бояться», — считает фотограф.

Она полагает, что благодаря открытой демонстрации родов в социальных сетях эта тема перестанет считаться табуированной.

Против запрета публиковать снимки родов в 2017 году выступила Кэти Вигос, автор Instagram-проекта «Проект расширения прав и возможностей», где процесс и результат родов публикуется без прикрас. Активистка создала петицию против цензурирования фото, демонстрирующих половые органы и женскую грудь при родах. В результате Instagram пошел навстречу фотографам.

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