Самого сильного человека России чуть не задавили и отправили в кишлак

Самого сильного человека России, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Эльбруса Нигматуллина едва не задавили машиной на рынке в Челябинске. Об этом силач рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам мужчины, он находился на рынке с семьей, когда сзади послышались громкие автомобильные сигналы. «Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную и упирается мне в бедро и из окна женщина-водитель кричит мне "убирайся с пути, забирай своего ребенка" и еще несколько непереводимых ругательств в мой адрес», — написал Нигматуллин.

Он признался, что не сразу понял, что помешал женщине припарковаться. Нигматуллин опубликовал видео, на котором уже после инцидента женщина садится в машину и кричит ему: «В кишлак иди и разборки эти делай».

Эльбрус Нигматуллин — известный пауэрлифтер и армрестлер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» и вице-чемпион соревнований по силовой атлетике «Самый сильный человек планеты» 2005 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!