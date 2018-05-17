Американец отказался отдавать фирменную сумку вооруженному грабителю и выжил

Американец Джерад Клатинг (Jerad Kluting) из городка Холланд, штат Мичиган, не отдал грабителю дорогую сумку даже после предупредительных выстрелов. Об этом сообщил местный новостной портал Wood.tv.

Мужчина признался, что его попытались ограбить на улице около пяти часов вечера, когда он возвращался с работы в понедельник, 14 мая. Преступник направил на него пистолет, потребовал отдать сумку и выстрелил три раза, но ни разу не попал в самого Клатинга.

«Все случилось очень быстро. Одним движением он выхватил пистолет, а другой рукой закрыл лицо нашейным платком и велел, чтобы я отдал сумку. На что я сказал, что он никогда не получит мой Louis Vuitton», — рассказал Клаттинг. Американец отметил, что долго работал, чтобы купить эту сумку за 1700 долларов, она очень много для него значит, и он не был готов «отказаться от нее по первому требованию проходимца». К тому же, по словам Клатинга, сумку с этим дизайном перестали выпускать, так что он не смог бы купить себе такую же.

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Мужчина предположил, что первые два выстрела грабитель сделал, чтобы напугать его, а третьим хотел его убить, но промахнулся. Он считает, что поступил правильно и гордится своим поведением: «Это моя сумка, и он мог бы забрать ее из моих холодных мертвых рук».

Вскоре после инцидента незадачливого грабителя задержали. Им оказался 21-летний юноша, который до этого не совершал преступлений. Пока ему не выдвинули никаких обвинений.

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