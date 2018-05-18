США заинтересовались закупками российского газа Германией

Президент США Дональд Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столнбергом, сообщает РИА Новости.

«Они (Германия) покупают большое количество газа из России и платят миллиарды долларов. Мы будем это обсуждать позже на нашей встрече», — отметил Трамп.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить поставки из США в европейские страны сжиженного природного газа и расширить необходимую инфраструктуру. В обмен на это Брюссель ожидает отмены пошлин на сталь и алюминий для стран Европы со стороны Вашингтона.

В марте 2018 года США ввели повышенные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия, однако некоторые государства, в том числе европейские, получили отсрочку до 1 мая.

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