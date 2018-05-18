Автор идеи взорвать Крымский мост уточнил детали бомбежки

Американский журналист Том Роган рассказал, что не сожалеет о своем предложении взорвать Крымский мост. Об этом он написал в новой колонке для издания Washington Examiner.

В материале журналист поделился мыслями по поводу собственной публикации «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» (Ukraine should blow up Putinʼs Crimea bridge), после которой Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении него уголовное дело.

«Сожалею ли я о своей статье? Нет, кроме того факта, что я мог бы немного разъяснить, что это предложение могло (и, конечно же, должно было) осуществляться без жертв», — написал Роган. Журналист также добавил, что после публикации предыдущего материала в его сторону посыпались десятки угроз в Twitter, в том числе адресованные его родственникам.

В конце колонки Роган написал, что уважает русский народ и его историю, однако у него нет никакого уважения к режиму Владимира Путина.

15 мая журналист выпустил колонку, в которой призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. Он был уверен, что мост — «возмутительное оскорбление» для Украины как нации. Он также добавил, что США «могут и должны» поддерживать страну в этом вопросе.

Сразу после этого СКР возбудил против американца уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью Рогана «безумием» и «проявлением некачественной журналистики».

В пятницу, 18 мая, Следственный комитет завел еще одно уголовное дело в отношении редактора The Washington Examine Уго Гурдона, который согласовал и разместил статью.

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