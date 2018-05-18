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Сборную России по хоккею сравнили с худшей командой НХЛ

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Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России от канадцев в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Результаты сборной России — давно звоночек. Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы?» — сказал Кожевников.

По мнению эксперта, уровень российского хоккея деградирует. «Здорово, что мы выиграли Олимпиаду, но мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень. У нас же одни лозунги в Федерации хоккея. Мы же идем вниз с каждым годом», — отметил он.

17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.

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