Путина обскакал котик

Зарубежные издания заметили, что первооткрывателем Крымского моста был не президент России Владимир Путин, а кот Мостик. Как пишет Independent, «кот обогнал Путина».

«Кот Мостик стал чем-то вроде интернет-знаменитости в России со времени начала строительства моста и даже имеет профиль в Instagram с более чем 38 тысячами подписчиков», — пишет издание, замечая, что кот испытал мост еще до того, как это сделал президент России. Накануне открытия в его Instagram появилась запись, где он отчитывался, что первым пробежал по мосту.

Фото опубликовано @cat_the_most

«Первым пробежал 19 километров. Все готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?» — гласила подпись к снимку.

На то, что четырехлапый опередил российского лидера, обратили внимание Washington Рost, USA Today и другие крупные СМИ. Пост из аккаунта Мостика также использовал журнал Newsweek в критической статье, посвященной мосту. Авторы аккаунта Мостика заметили внимание со стороны иностранной прессы.

Фото опубликовано @cat_the_most

«Кажется, придется учить иностранный язык... Про меня теперь американские журналисты пишут! Интересно, а в Америке какие коты?» — отреагировали авторы профиля Мостика.

Путин официально открыл мост через Керченский пролив 15 мая. Он проехал по нему на КамАЗе в окружении десятков грузовиков, 19-километровую переправу глава государства пересек за 16 минут. До этого из Тамани в Керчь можно было добраться только водным путем. На строительство моста из федерального бюджета ушло почти 228 миллиардов рублей.

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