Конкурент биткоина оказался под угрозой из-за креветок

В сети криптовалюты Ethereum появилось две новые игры, которые создают дополнительную нагрузку на сеть, пишет Bitcoin.com.

Децентрализованные приложения (dapp) Ether Cartel и Ether Shrimp Farm, по данным Dapp Radar, заняли первое и второе место соответственно по популярности среди пользователей.

Суть игр в том, чтобы производить виртуальные креветки или наркотики, которые в конечном итоге можно обменять на криптовалюту. Первой игрой такого рода в сети Ethereum стала Cryptokitties, которая за неделю после запуска заняла 11 процентов транзакций, а пользователи потратили на криптокотят почти три миллиона долларов.

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Как отмечает Bitcoin.com, приложения Ether Cartel и Ether Shrimp Farm не стали для сети Ethereum столь фатальными, как игра с котятами, но все-таки оказывают на систему значительное влияние.

Издание пишет, что нагрузка на сеть раздражает других пользователей, которые не считают эти игры просто безобидным развлечением, по их мнению, такие приложения буквально уничтожают Ethereum.

Ethereum — вторая по величине после биткоина криптовалюта, ее капитализация к 20 мая составила 70,7 миллиарда долларов.

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