Бывший СССР
 
Последние новости
Пассажирский самолет приземлился «на брюхо» в Саудовской Аравии
Приезжие стали реже покупать квартиры в Москве
Мужчина одолел четырехметрового крокодила и отбил сына
Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля
Телеведущий взбесился из-за жующего жвачку Бекхэма на королевской свадьбе
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
Российские ПВО отбили атаку на Хмеймим
Месси лишил лучшего нападающего Италии чемпионата мира
Мальчик полчаса провисел на балконе шестого этажа в Кирове
Новости партнеров

В Донбассе взорвали мост

Перейти в «Мою Ленту»

Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом рассказала глава пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко, передает РИА Новости.

Сооружение разрушили на участке трассы М21 «Красный луч — Луганск».

Как отметила Любенко, движение машин и поездов между станциями Штеровка и Петровеньки нарушено.

По предварительным данным, диверсанты заложили заряд под опоры моста на высоте примерно шести метров. В МГБ поясняют, что диверсию, вероятно, готовили профессионалы.

На месте происшествия нашли металлические осколки от взрывчатки. Начался поиск диверсантов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стремление к селфи на Крымском мосту превратило россиян в девиантов
За призыв разбомбить Крымский мост возбудили дело
Мост в Крым разожжет аппетиты туристов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

Диктатор диктатору брат

Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
18:0121 мая

Украина сохранит часть договоров с СНГ

14:0720 мая

Украина насчитала десятки своих политзаключенных в России

16:3021 мая

Киев пожаловался на создающую образ «фашистской Украины» Россию

Бывший СССР00:07 8 мая

«Жертва Русского мира»

Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
20:5821 мая

Канал Порошенко поведал об опасности разговоров на украинском языке в Польше

14:1321 мая

Украинский депутат пригрозил «жечь мусоров»

09:0820 мая

Порошенко «вернулся с фронта» и перечислил свои достижения на посту президента

Бывший СССР00:0220 мая

Консул высшей расы

Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
19:2521 мая

Украинские силовики задумали «затянуть петлю» вокруг Донецка

10:1121 мая

На западной Украине военный бросил гранату в толпу

19:2217 мая

Беглый украинский генерал рассказал о приказе расстрелять Евромайдан

Россия
«Жил грешно – умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
В России запретят добавлять в алкоголь оленьи рога
Мальчик полчаса провисел на балконе шестого этажа в Кирове
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря
Российские дорожники заделали дыры канализационными люками
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Все материалы
Мир
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Дамаск освободили от боевиков ИГ
Шведов подготовили к войне
Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО
Еще одна страна открыла посольство в Иерусалиме
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Все материалы
Бывший СССР
Диктатор диктатору брат
Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украина сохранит часть договоров с СНГ
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Киев пожаловался на создающую образ «фашистской Украины» Россию
Канал Порошенко поведал об опасности разговоров на украинском языке в Польше
Все материалы
Экономика
Золото Москвы
У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон
Брат Дерипаски вывел шаурму на биржу
Шампур в спину
Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
Недобросовестный застройщик
Эксперт назвал главную проблему при долевом строительстве жилья
Украине предложили шантажировать МВФ из-за долгов
Эксперт вновь посетовал на ухудшение ситуации с дизтопливом в России
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Все материалы
Силовые структуры
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»
Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
«От одного удара проламывался череп»
Он участвовал в войне уличных банд Казани в 90-х. Кровь проливали даже школьники
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
ФСБ опубликовала видео допроса крымского экстремиста
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Китаянку скрутили за попытку подкупить сотрудников ФСБ при помощи iPhone X
Банда исламистов пойдет под суд за охоту на силовиков
Все материалы
Наука и техника
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
Россия отказалась от новейших подлодок «Борей-Б»
Раскрыты убытки и стоимость земель «Центра Хруничева»
Назван способ остановить старение сердца
Китай начал покорение Луны
Все материалы
Спорт
Русские горцы
UFC едет в Россию. Кто будет уничтожать гостей столицы в октагоне?
Месси лишил лучшего нападающего Италии чемпионата мира
«Позорище и убожество»
ЦСКА провалился в «Финале четырех». На российском клубе проклятие?
Уволенного в прямом эфире тренера сделали главным в российском биатлоне
Семин открестился от критики сборной
Неймар сдал назад
Разоблачитель допинга обзавелся визой и пошел против российского футбола
Все материалы
Культура
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Один раз за «Донбасс»
Кто победил на 71-м Каннском фестивале
Рэпер Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек со словом «нигга»
Умерла актриса из «Шерлока Холмса»
Умер Билл Голд
В сети удивились странному поцелую Элтона Джона и Дэвида Бекхэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Телеведущий взбесился из-за жующего жвачку Бекхэма на королевской свадьбе
Обама нашел работу
«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»
В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
Королевскую свадьбу использовали для унижения Трампа
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Все материалы
Ценности
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Меган Маркл предложила заменить каблуки на тапочки
Любимый бренд гламурных россиянок выпустил утепленные купальники
Любимая женская обувь уйдет в прошлое
Все материалы
Путешествия
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
Аварийная посадка вынудила россиян успокоить нервы коньяком
Чернокожие женщины сели за штурвал самолета и устроили праздник
Решена проблема тесноты в самолете
Пьяный турист-англичанин свалился в канал и умер
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Ремонтник вломился в забытую комнату и нашел советскую бомбу
Мексиканка забеременела в 70 лет и замахнулась на рекорд
Гипнотизер спас британца от одержимости сосисками
Хью Грант дожил до 57 лет и решил впервые сыграть свадьбу
Все материалы
План Бэ: тест Bentley Continental GT
Первый тест купе нового поколения
Дорогая экзотика с пробегом
БТР для охоты, бронированный «Гелик» и другие необычные машины на продажу. Часть 2
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
В Великобритании ездит «Шкода» с пробегом 700 тысяч километров
Итальянец сделает из 15-тонного блока мрамора копию Fiat 500
В Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы