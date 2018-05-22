В Донбассе взорвали мост

Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом рассказала глава пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко, передает РИА Новости.

Сооружение разрушили на участке трассы М21 «Красный луч — Луганск».

Как отметила Любенко, движение машин и поездов между станциями Штеровка и Петровеньки нарушено.

— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 21 мая 2018, 09:55

По предварительным данным, диверсанты заложили заряд под опоры моста на высоте примерно шести метров. В МГБ поясняют, что диверсию, вероятно, готовили профессионалы.

На месте происшествия нашли металлические осколки от взрывчатки. Начался поиск диверсантов.

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