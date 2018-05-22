В Минкомсвязи отреагировали на жалобы из-за блокировки Telegram

В Минкомсвязи отреагировали на многочисленные обращения пользователей интернета, просивших оценить правомерность действий Роскомнадзора для блокировки мессенджера Telegram. В министерстве считают, что регулятор действует «в полном соответствии с законом». Об этом говорится в документе за подписью заместителя департамента государственной политики в области средств массовой информации Арсения Недяка.

«Должностные лица Роскомнадзора исполняют вступившее в законную силу судебное решение, действуя в соответствии с законодательством РФ», — говорится в документе. Отмечается также, что ведомством были приняты «дополнительные меры по избежанию ограничения доступа к "добропорядочным" интернет-ресурсам в рамках исполнения решения суда». В частности, были сняты блокировки с порядка девяти подстетей крупных хостинг-провайдеров.

В Минкомсвязи проинформировали, что в настоящее время Роскомнадзором совместно с экспертным сообществом ведется работа по повышению эффективности исполнения судебного решения о блокировке Telegram и исключения случаев дестабилизации работы других интернет-ресурсов. В документе подчеркивается, что 25 апреля Роскомнадзором совместно с Региональным общественным центром интернет технологий (РОЦИТ) была проведена встреча с представителями индустрии, в рамках которой решено активизировать совместную деятельность по оперативному предупреждению сбоев в работе сервисов. Для этого будут использоваться «горячие линии» РОЦИТ и Роскомнадзора.

22 мая интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил проверить действия Роскомнадзора при массовых блокировках.

Сотрудники Роскомнадзора предпринимали попытки веерно заблокировать Telegram, внося в реестр запрещенной информации крупные подсети, принадлежащие Google и Amazon. Это привело к ограничению доступа к миллионам IP-адресов. Позднее надзорное ведомство отказалось от подобной тактики.

Решение о блокировке мессенджера было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля. Причиной стал отказ администрации сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки.