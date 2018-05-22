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Телеведущую затравили за возвращение в эфир сразу после родов

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Пилар Рубио

Ведущая испанского комедийного шоу Пилар Рубио (Pilar Rubio) вернулась в телеэфир через шесть недель после родов и стала жертвой травли в социальных сетях. Комментаторы решили, что она поступает недостойно.

Рубио попала под шквал критики, когда редакция телевизионной программы El Hormiguero сообщила о ее возвращении на экран. «Пилар Рубио вернулась и принесла нам гаджеты и суперполезные советы для наших детей», — подписали администраторы фотографию радующейся девушки в официальном аккаунте Instagram.

¡@pilarrubio_oficial ha vuelto y nos ha traído gadgets y consejos súper útiles para nuestros bebés!👶👶 #CatedralMarEH

Фото опубликовано @elhormiguero

Пилар намекала на скорое возвращение в своем профиле фотографиями со съемочной площадки еще несколько недель назад. Однако после официального сообщения зрители набросились на нее: некоторые решили, что ее выбор оскорбляет права матерей, имеющих возможность как можно больше времени проводить с новорожденными. Ее поведение неоднократно называли «неестественным». Часть подписчиков пожалели женщину, вынужденную зарабатывать деньги на всю семью и оплачивать услуги няни. Даже те, кто высказал восхищение физической выносливостью Рубио, выразили мнение, что отсутствие матери рядом с малышом может вызвать душевную травму у ребенка.

В Twitter пользователи чаще поддерживали ведущую, чем ее подписчики в Instagram. «Я не поклонница Рубио, ни тем более El Hormiguero. Но я становлюсь ею, потому что я не на той же стороне, что эта кучка гиен. Что, девушка не может делать что хочет?» — поддержала ведущую одна из блогерш.

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