Украинским предприятиям разрешат не отдавать долги России

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который разрешает украинским оборонным предприятиям не возвращать долги российским компаниям-партнерам. Об этом сообщает УНИАН.

«Законопроект предлагает остановить уже открытые и не допускать открытия новых исполнительных производств, где истцом являются предприятия государства-агрессора (так на Украине обозначают Россию, — прим. «Ленты.ру»), а также распространить мораторий на выплату государству-агрессору в случае искусственной переписи или уступки долга фиктивной фирме, зарегистрированной в Украине», — объяснил автор законопроекта депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский.

По словам депутата, между государствами действовали долгосрочные соглашения в оборонной сфере. Но после того, как Украина запретила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, украинские предприятия больше не могут выполнять контракты.

Задолженность украинских оборонных предприятий перед российскими партнерами составляет 3,8 миллиарда гривен (почти 9 миллиардов рублей).

Законопроект получил поддержку комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности. Это означает, что в скором времени он будет принят окончательно.

При этом некоторые парламентарии опасаются, что новый закон не поможет стране сэкономить на российских долгах. «Если сегодня российские предприятия не смогут взыскать средства с наших предприятий, то через международные арбитражи абсолютно реально взыскать их с государства Украина», — считает депутат Павел Кишкарь.

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