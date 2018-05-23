Полным людям выделят бесплатное сиденье в самолете

Американская авиакомпания Southwest Airlines предложила полным людям бесплатно воспользоваться вторым креслом в самолете. Об этом сообщает The Sun.

Новые правила позволят пассажирам с лишним весом зарезервировать дополнительное место во время покупки билета. Для этого путешественнику нужно будет указать XS между его именем и фамилией (John XS Smith) и затем в день вылета подойти к сотруднику авиакомпании со своим посадочным талоном.

Сперва пассажирам придется заплатить за оба сидения, но после перелета авиакомпания обещает вернуть деньги за второй билет.

Также авиакомпания разрешит пассажирам с XS-ваучером проходить на посадку заранее, чтобы они не затрудняли движение другим туристам.

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В мае британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно и полет прошел для них комфортно. Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине.

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