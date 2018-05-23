Израиль обстрелял Газу в ответ на запуск воздушных змеев и прорыв границы

ВВС Израиля нанесли в секторе Газа удары по двум военно-морским целям и подземному объекту движения ХАМАС в ответ на продолжающиеся попытки запуска беспилотников и воздушных змеев с намерением вызвать пожары на израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает РИА Новости.
Еще одной причиной обстрела израильские военные называют прорыв через границу страны группы палестинцев, которые подожгли армейский пост.
Массовые беспорядки на границе начались в конце марта в результате столкновения протестующих с израильскими войсками. Демонстрация была приурочена ко дню Накба, который отмечают 15 мая. Для палестинцев этот день связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.
15 мая сообщалось о 59 убитых израильскими военными в ходе протестов на границе еврейского государства с сектором Газа палестинцах. Пострадали, по разным данным, от 1,6 тысячи до 2,2 тысячи человек.
Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.