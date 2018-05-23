Названо самое опасное для русскоязычных место в мире

Восток Украины сейчас является самым опасным местом в мире для русскоязычного населения. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

«Россия заявляет о том, что хочет защитить русскоговорящий народ, но, как спецпредставитель [Госдепа] по Украине Курт Волкер отмечал много раз, нет места опаснее для русскоязычного населения сейчас, чем восток Украины», — указала она в ходе брифинга в Вашингтоне.

По ее словам, Россия «контролирует насилие» в том регионе, хотя при желании могла бы покончить с ним одномоментно.

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«Уровень насилия [в Донбассе] за эту неделю стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат теперь мертвы и 23 человека ранены. Тринадцатилетний мальчик и его отец были убиты на территории, контролируемой украинским правительством, когда артиллерийский снаряд попал в их дом (18 мая о гибели людей в селе Троицкое в своем Facebook сообщал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский — прим. «Ленты.ру»)», — добавила представитель Госдепа.

«Мы призываем Россию прекратить свою агрессию на Украине и придерживаться своих обязательств в рамках минских соглашений», — заключила Нойерт.

16 мая представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что все жители Донбасса желают возвращения региона под контроль официальной украинской власти.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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