Полгода «растворявшегося в природе» грабителя поймали

Отставной британский военный пять месяцев прятался в лесу французского департамента Вьенна и совершил более 40 ограблений местных жителей, передает телеканал BFMTV.

Как сообщили жандармы, 51-летний мужчина использовал профессиональные навыки для выживания в природе. Его хорошо замаскированную палатку нашли в лесу. В ней были телевизор, газовые баллоны, кухонная утварь, компьютеры и украшения.

Клоди Мемен, мэр города Сюрен, жители которого пострадали от действий преступника, рассказала, что одну пару ограбили восемь раз: «Им даже пришлось установить решетку на кухне — каждый раз он появлялся, стоило им заполнить холодильник».

Впервые бывшего военного задержали весной 2017 года, его подозревали в 40 преступлениях. Тогда мужчина «растворился в природе», и суд вынес приговор о 15 месяцах тюрьмы заочно.

Мужчина должен отбыть ранее назначенный срок и дождаться решения суда по другим преступлениям.

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