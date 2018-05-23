Китайцев заставят сдавать экзамен на развод

В китайской провинции Цзянсу супружеские пары, которые хотят развестись, будут сдавать специальный экзамен, по результатам которого может быть решено будущее семьи. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Желающим расторгнуть брак придется ответить на 100 вопросов о своей второй половине. В частности, в тесте необходимо указать день рождения и любимое блюдо супруга или супруги. Также власти будут интересоваться, сколько раз муж и жена вместе ездили отдыхать, как долго длятся их отношения и как в семье делят обязанности по дому.

Если задание выполнено на 60 и более процентов, пару попросят пересмотреть свое решение. В случае, если один из супругов дал менее 60 правильных ответов, считается, что брак в серьезной опасности.

В первой паре, сдавшей этот экзамен, жена набрала 100 баллов, в то время как ее муж не ответил правильно ни на один вопрос. Сотрудники, проверявшие результаты тестирования, настояли на пересмотре решения о разводе.

Как пишет издание, пользователи сети раскритиковали такую меру по сохранению брака и посчитали тест вмешательством в личную жизнь. В местном министерстве гражданской администрации в ответ заявили, что прохождение теста добровольное, и давление на пару не оказывается.

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