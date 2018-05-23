Американцев экстренно предупредили о нападении зомби и обесточили

Жителям города Лейк Уорт (штат Флорида, США) разослали экстренное предупреждение о зомби-апокалипсисе. Об этом сообщает Palm Beach Post.

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время отключения электроэнергии в населенном пункте. По утверждению властей, при подобных инцидентах автоматически начинается рассылка уведомлений жителям, причем для каждого ЧП заготовлено отдельное сообщение.

«Кто-то внес правки, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о вторжении зомби», — сказал официальный представитель мэрии Бер Керр, уточнив, что к этому не причастны работники или недавно уволившиеся сотрудники.

По его словам, в настоящее время система оповещения отключена, город начал собственное расследование.

14 января власти США случайно разослали жителям штата Гавайи сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Американцам посоветовали в срочном порядке искать убежище. Спустя полчаса губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед местными жителями, сославшись на ошибку во время проверки оборудования.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!