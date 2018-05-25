Двое налетчиков украли драгоценности на миллионы долларов за 27 секунд

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В сети появилась видеозапись ограбления ювелирного магазина в Гонконге, во время которого похитили драгоценности на сумму пять миллионов гонконгских долларов (40 миллионов рублей). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ограбление произошло в среду, 23 мая. Около 19:00 двое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин на третьем этаже торгового центра. Один из них тут же попытался вскрыть витрину при помощи некого инструмента, а другой достал нож и пригрозил им сотрудникам и покупателям.

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Через 14 секунд первый налетчик снял витринное стекло и без промедления стал набивать сумку украшениями. Среди прочего, он забрал алмаз, два ожерелья, пару колец и браслет. Обчистив магазин, преступники убежали с добычей.

Ограбление заняло всего 27 секунд. Полиция не сумела задержать его участников в тот же день и продолжала разыскивать их в четверг.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.

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