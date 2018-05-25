Из жизни
 
Последние новости
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Украинский участник «Евровидения» сравнил выступление в России с обидой мамы
Сразу два банка лишились лицензии ЦБ
Две сотни свиней вывалились из фуры под Воронежем и прилегли
Американка выставила свой позор напоказ и неожиданно встретила поддержку
В Екатеринбурге построят новую телебашню взамен взорванной  
Мать заманила 13-летнюю дочь в Пакистан, выдала замуж и села за это в тюрьму
Найдено средство против бессмертных раковых клеток
Украинский националист заколол человека на улице
Новости партнеров

Двое налетчиков украли драгоценности на миллионы долларов за 27 секунд

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: ‎Wallace Hung‎ to PLAY HARD 玩硬 / Facebook

В сети появилась видеозапись ограбления ювелирного магазина в Гонконге, во время которого похитили драгоценности на сумму пять миллионов гонконгских долларов (40 миллионов рублей). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ограбление произошло в среду, 23 мая. Около 19:00 двое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин на третьем этаже торгового центра. Один из них тут же попытался вскрыть витрину при помощи некого инструмента, а другой достал нож и пригрозил им сотрудникам и покупателям.

Через 14 секунд первый налетчик снял витринное стекло и без промедления стал набивать сумку украшениями. Среди прочего, он забрал алмаз, два ожерелья, пару колец и браслет. Обчистив магазин, преступники убежали с добычей.

Ограбление заняло всего 27 секунд. Полиция не сумела задержать его участников в тот же день и продолжала разыскивать их в четверг.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gone in 27 seconds ... video shows Hong Kong thieves snatching jewellery worth HK$5 million at busy Harbour City shopping mall
88-летний коммандо спас женщину от вооруженных грабителей
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Британцы забросали камнями грабителей ювелирного магазина
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0924 мая

Безысходность и рога

Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
00:34Сегодня

Заключенный спрятал шесть мобильных телефонов в себе и попался

20:5824 мая

Скандалистка парализовала работу китайского метро в час пик

18:2624 мая

Тайну похищенного кубка чемпионата мира раскрыли спустя полвека

Из жизни00:0218 мая

Выжали до капли

Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
20:1724 мая

Американка очнулась после операции в незнакомом месте с бургером в руке

17:0324 мая

Самая массовая оргия в мире чуть не сорвалась

13:3424 мая

Светлана Лобода родила дочь лидеру Rammstein

Из жизни00:0121 мая

«В Америке больше медведей, чем в России»

Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
14:4224 мая

Официантка получила три тысячи долларов за красивую улыбку

13:0024 мая

Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны

15:3924 мая

Кошка прокатилась на крыше машины на скорости 100 километров в час

Россия
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Две сотни свиней вывалились из фуры под Воронежем и прилегли
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Рогозин возглавит «Роскосмос»
Начальник ростовской шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело
«Муж душил веревкой от ее же крестика»
Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
Все материалы
Мир
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Три друга в Индии случайно сняли на видео собственное утопление
При взрыве в канадском ресторане пострадали 15 человек
Нигерийки просили у солдат защиты от боевиков и были изнасилованы
Охранявших ядерное оружие американских военных обнаружили под ЛСД
Объяснен отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном
Уничтожение ядерного полигона Северной Кореи показали на видео
Все материалы
Бывший СССР
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
Украинский националист заколол человека на улице
Украина решила заставить ООН признать Россию спонсором терроризма
Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению «Боинга» над Донбассом
Балтийский тупик
Европейские рельсы не дошли до Прибалтики. Помешали офшоры и болота
Венгрия пожаловалась США на Украину
Погоня украинских полицейских за нарушительницей превратилась в комедию
Все материалы
Экономика
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Сразу два банка лишились лицензии ЦБ
«Мы изначально закладываем в план характеристику умного города»
Президент компании «Кортрос» о новом подходе к строительству
Дерипаска покинул совет директоров «Русала»
Дерипаска начал выпрашивать деньги у России
Назван новый главный партнер России
Все материалы
Силовые структуры
«Мы не думали, что он может совершить такое зверство»
Житель якутского села расстрелял соседей. Среди жертв — женщины и дети
Появилось видео с места захвата заложников в Москве
Один из захваченных в Москве заложников погиб
Вооруженный мужчина захватил заложников в Москве
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Учитель решил спасти школьниц от наркотиков при помощи камеры в туалете
Все материалы
Наука и техника
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Найдено средство против бессмертных раковых клеток
Кина не будет
Игры стали искусством и начали поднимать неудобные темы. Как это случилось?
В США сравнили Су-57 и китайский J-20
Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500
В США спрогнозировали ближайшее технологическое будущее
Эксперты раскрыли влияние санкций на обороноспособность России
Все материалы
Спорт
«Молодчик, Саня»
Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
Бывший тренер «Зенита» рассказал о работе в России
Бывший футболист сборной России назвал виновного в провале на ЧМ-2014
Россиян отстранят от работы с допинг-тестами на ЧМ-2018
Арабское нашествие
Лучший футболист Англии покажет России египетскую силу
Причиной завершения карьеры Валуева стала опухоль мозга
Новорожденного американца назвали в честь Овечкина
Все материалы
Культура
Чуи, мы в коме
Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
Филип РотВеликий американец
Филип Рот умел упиваться женским телом и остро боялся смерти
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Вайнштейн сдался
Украинский участник «Евровидения» сравнил выступление в России с обидой мамы
Гуфа заподозрили в рекламе нелегального онлайн-казино
Моргана Фримена обвинили в недостойном поведении
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Американка выставила свой позор напоказ и неожиданно встретила поддержку
Школьники принялись насмехаться над радиоактивными бананами
В WhatsApp обнаружили новую надоедливую уязвимость
Китайцев лишили 22 тысяч порносайтов
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Все материалы
Ценности
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Женщины разделись и вышли на улицу в белье
Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета
Дизайнер-бунтарь одел католических детей
Все материалы
Путешествия
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях
На взвинтившие цены гостиницы нашли управу
В голливудском аэропорту столкнулись два самолета
Найдена самая дешевая авиакомпания в мире
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
Все материалы
Из жизни
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Заключенный спрятал шесть мобильных телефонов в себе и попался
Скандалистка парализовала работу китайского метро в час пик
Тайну похищенного кубка чемпионата мира раскрыли спустя полвека
Самая массовая оргия в мире чуть не сорвалась
Все материалы
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Проблемные автомобили
Топ-10 машин, которые чаще приходится гонять на ремонт к дилеру
Тест: кто вас бесит за рулем?
Угадываем, кто и почему становится причиной дорожных разборок и конфликтов
Тюнингованные микромашины
Доработанные «букашки», которые обижают суперкары
Citroen построил «ковер-самолет» с 230-миллиметровым клиренсом
Пробывший в одних руках 51 год спорткар Porsche выставят на торги
Водитель «Тойоты» отвлекся и разбил раритетный 87-летний Ford
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы