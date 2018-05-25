Раскрыты сроки пенсионной реформы в России

Первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, курирующую социальный блок правительства.

«Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», — констатировала Голикова.

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По словам вице-премьера, пенсионная система многоплановая: «там есть разные темы — тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее».

8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».

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