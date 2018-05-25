Москва сделала ставку на предпринимателей

С 28 по 1 июня 2018 года в Москве пройдет первая Московская неделя предпринимательства. Правительство Москвы соберет на пяти разноформатных площадках 300 спикеров и 60 тысяч участников, чтобы обсудить вопросы погружения субъектов малого и среднего предпринимательства в «цифровую экономику», диджитализацию предпринимательской культуры в городе, а также обсудить комплекс мер поддержки, необходимый для развития потенциала и повышения конкурентоспособности столичного бизнеса.

Под эгидой Московской недели предпринимательства пройдут: Московский предпринимательский форум, Московский форум индустрии моды, Всемирный форум и выставка по франчайзингу, Образовательный форум «Трансформация 3. Цифровая экономика» и конференция Startup Village.

«В Москве зарегистрировано 850 тысяч компаний и ИП, в которых работают два миллиона человек. Цифровизация предпринимательства — основа экономической модели современного «умного города», которым, несомненно, является Москва. Мы стараемся создать как можно более комфортные условия для бизнеса, для роста его конкурентоспособности, увеличения числа рабочих мест. Уже показал свою эффективность цифровой инструментарий, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, инновационных промпредприятий, наукоемких проектов и стартапов. Московская неделя предпринимательства — логичное продолжение проводимой в городе политики перехода к «цифровой экономике», где драйверами и проводниками роста станут именно субъекты МСП, которые максимально быстро адаптируются ко внешней экономической модели и ее вызовам. Это площадка для единомышленников, амбициозных и целеустремлённых; площадка для поиска партнеров и инвестиций, для обмена мнениями и опытом», — отмечает заместитель мэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.

Главным событием Московской недели предпринимательства станет Московский предпринимательский форум, который состоится 28 мая в ЦВЗ «Манеж». Форум пройдет в формате бизнес ток-шоу, таким образом, не только спикеры и модераторы, но и весь зал будет задействован в обсуждении основных, будущих трендов в экономике, в предпринимательстве Москвы. Пленарное заседание Форума откроет мэр Москвы Сергей Собянин.

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