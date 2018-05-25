Путин рассказал о беременности мировой экономики

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мировая экономика «беременна» цифровизацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот господин [глава РСПП Александр] Шохин сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика "беременна" цифровизацией. А беременность, как известно, — это не болезнь, это нормальное состояние», — констатировал президент.

Материалы по теме Замахнулись Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет

В ответ Шохин отметил, что слова о болезни цифровизацией принадлежат бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову. «Теперь понятно, почему его нет в правительстве. Но он недалеко ушел», — пошутил глава РСПП.

24 мая Путин предложил Шувалову возглавить государственную корпорацию «Внешэкономбанк». Чиновник пообещал президенту не подвести на новом рабочем месте.

В 2017 году на панельной дискуссии ПМЭФ, посвященной развитию технологии блокчейн, Шувалов рассказал о «цифровой болезни» Владимира Путина. Тогдашний первый вице-премьер сообщил, что президент понимает высокие технологии и цифровую экономику, ему интересна эта сфера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!