В США заключенных-мусульман накормили свининой

В американском штате Аляска федеральный судья потребовал прекратить кормить заключенных-мусульман свининой в Рамадан. Об этом сообщает Yahoo! News.

Совет по американо-исламским отношениям подал в суд иск, в котором обвиняет сотрудников тюрьмы Анкориджа в нарушении конституционных прав заключенных и применении «жесткого наказания».

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По утверждениям правозащитников, постящихся преступников не обеспечивали необходимым питанием. Согласно религиозным правилам, мусульмане во время Рамадана не могут принимать пищу от рассвета до заката. Таким образом, на Аляске дневной пост длится около 18 часов.

Как сообщает агентство, заключенные потребляют лишь 1,1 тысячи килокалорий в сутки, при норме в 2,5 тысячи для взрослых мужчин. При учете того, что в паек включены блюда из свинины, количество потребляемых килокалорий становится еще меньше.

В Совете считают, что такое отношение к заключенным нарушает поправку 14 к конституции, гарантирующую гражданам свободу и защиту вероисповедания.

Департамент исправительных учреждений Аляски ситуацию никак не прокомментировал.

Рамадан — один из пяти столпов ислама — обязательный для мусульман пост. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. В 2018 году он длится с 16 мая по 14 июня.

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