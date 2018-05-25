Пропагандиста неуплаты налогов дисквалифицировали

Суд в Москве на два года дисквалифицировал налогового оптимизатора, бывшего основателя ликвидированной Партии налогоплательщиков России Евгения Сивкова, передает ТАСС.

Мировой судья участка №164 Москвы 23 мая вынес постановление о привлечении к административной ответственности Евгения Сивкова и назначил наказание в виде дисквалификации на два года. Ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, состоять на госслужбе или возглавлять компанию. Решение мирового судьи означает, что он также будет внесен в реестр дисквалифицированных лиц на два года.

Судебное решение было вынесено на основании протокола инспекции ФНС №46 по Москве о привлечении Сивкова к административной ответственности за представление заведомо ложных сведений об адресе организации. Он при регистрации ООО «ИД ЕВГЕНИЙ СИВКОВ» указал, что она располагается на улице Гиляровского, дом 12, строение 1, но в ходе проверки налоговики не обнаружили там компанию, а на вызовы в инспекцию Сивков не явился.

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Сивков известен как популяризатор схем уклонения от уплаты налогов. В конце марта он был исключен из ассоциации аудиторов «Содружество», где был консультантом, за пропаганду неуплаты налогов. Как установила дисциплинарная комиссия этой саморегулируемой организации, на семинарах по налоговой оптимизации для предпринимателей Сивков пропагандировал уход от налогов и высказывал «предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству».

5 апреля Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов и постановил включить сайты Сивкова в реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Прокуратура выявила в интернете целый ряд сайтов и видеороликов на YоuTube с информацией о схемах занижения налогооблагаемой базы в обход законодательства — выдачи части зарплаты под видом представительских расходов, дробления бизнеса и тому подобное.

Партия налогоплательщиков России в декабре 2017 года была ликвидирована решением Верховного суда РФ за нарушение закона «О политических партиях».

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