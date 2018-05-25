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Назван эффективный способ бросить курить

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Группа ученых под руководством Скотта Халперна (Scott Halpern) из Пенсильванского университета выяснила, что электронные сигареты не способствуют прекращению курения. Оказалось, что лучшим способом является денежное поощрение отказа от привычки. Статья специалистов опубликована в журнале New England Journal of Medicine. Об этом сообщает издание CBS News.

В исследовании приняли участие около шести тысяч курильщиков, проходивших оздоровительные программы. Добровольцы были распределены на несколько групп в соответствии с методами, которые должны были помочь бросить курить.

Первую группу снабжали мотивирующей информацией о пользе здорового образа жизни; второй предлагали никотиновые пластыри и фармацевтические препараты, например варениклин; третьей давали электронные сигареты. Последним двум группам, которые также пользовались никотиновыми пластырями или другими методами, дополнительно давали 600 долларов, которых участники могли лишиться, если не будут воздерживаться в течение шести месяцев.

Оказалось, что в тех группах, в которых участникам предлагали обычную помощь, курить бросили только 0,1 процента. Для остальных групп эти показатели варьировались от 0,5 до 3 процентов, а самый лучший результат демонстрировали те участники, что получали деньги. При этом общие затраты были меньше издержек от усилий, предпринимаемых крупными компаниями для поощрения отказа своих сотрудников от курения.

Однако некоторые специалисты критикуют результаты исследования, указывая на то, что экспериментаторы не знают, сколько человек в каждой группе на самом деле воспользовались инструментами для отказа от курения.

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