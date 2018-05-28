Испытания боевого экзоскелета попали на видео

breakingdefense.com

Компания Lockheed Martin завершает разработку экзоскелета нижних конечностей ONYX в интересах американских военных. Видео с боевым костюмом показало Breaking Defense.

Движение экзоскелета происходит за счет миниатюрных сервоприводов, масса костюма составляет 6,4 килограмма, а время работы — 8 или 16 часов в зависимости от аккумулятора.

Масштабные испытания экзоскелета начнутся в декабре 2018-го. Контракт с Пентагоном на поставку костюма в случае успешного завершения тестов может быть заключен в 2020 году.

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