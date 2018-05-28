Экономия государства на лампочках ляжет на плечи россиян

Расходы на освещение вырастут как минимум на 30 процентов из-за новых требований к осветительным приборам, которые вступают в силу 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное письмо Ассоциации производителей электробытовой и компьютерной техники и ассоциации «Российский свет» премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Вступление в силу требований приведет к значительному сокращению производства и повысит расходы муниципалитетов на приобретение новых источников света, говорится в письме.

Кроме того, в России в настоящее время вообще не производятся светодиодные лампы, соответствующие новым параметрам. Чтобы подстроиться под постановление кабмина, потребуется менять саму конструкцию лампочки, а значит, перестраивать производство, что приведет к удорожанию готовой продукции.

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Авторы письма предупреждают, что из-за новых правил даже может встать производство и просят перенести сроки вступления документа в силу на полтора года. Среди других последствий — рост безработицы, недополучение налоговых отчислений и рост зависимости от импорта.

В ноябре 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампочкам в целях повышения эффективности, снижения расходов и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. В частности, по новым правилам, лампочка мощностью менее 10 ватт должна загораться за две секунды на первом этапе и за полторы секунды на втором.

В октябре 2017 года министр энергетики Александр Новак настаивал, что Россия может экономить до 200 миллиардов в год благодаря широкому внедрению светодиодов.

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