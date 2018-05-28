В России увидели дилетантскую глупость в перехвате израильских истребителей

В Минобороны России опровергли сообщения о перехвате самолетами ВКС двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость», — заявили в Минобороны.

О том, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 перехватили два израильских истребителя F-16 в небе над Ливаном, сообщило ранее издание The Times of Israel. По информации СМИ, российские самолеты, вероятно, участвовали в военных учениях у берегов Ливана и Сирии, однако были вынуждены вернуться на аэродром из-за плохих погодных условий. Израильские истребители часто проводят разведывательные миссии в ливанском небе.

Российский бомбардировщик заметили в небе над ливанским городом Триполи 27 мая. Предположительно, он нес ракету Х-59МК2, об испытаниях которой сообщалось ранее Министерством обороны России.

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