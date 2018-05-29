Спорт
 
Последние новости
«Зенит» назначил российского тренера
Льежский стрелок вышел из тюрьмы за два дня до теракта
Чиновники поддержали продажу алкоголя в Третьяковке  
Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат
Подмосковные проекты городской среды вошли в число лучших
Убийство льежского стрелка попало на видео
Пережившая рак кожи британка продолжила загорать
Китай уличили в разработке ядерного оружия нового поколения
Киев задумал наказать причастных к строительству Крымского моста
Европа отвернулась от Восточной Европы
Новости партнеров

Российский олимпийский спорт получил руководителя

Перейти в «Мою Ленту»
Станислав Поздняков

Трехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков стал президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте организации.

За его кандидатуру во время заседания Олимпийского собрания было отдано 214 голосов. Другой кандидат на должность главы ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов получил 56 голосов.

Поздняков занимал должность вице-президента ОКР. Он возглавлял делегацию российских олимпийцев на Играх в Пхенчхане.

Прежним главой ОКР был Александр Жуков. Он отказался участвовать в выборах в связи с большой загруженностью в Госдуме, где он занимает должность первого вице-спикера.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет приостановил членство ОКР по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. 28 февраля, после окончания Олимпиады в Пхенчхане, ОКР был восстановлен в правах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российскому спорту предрекли новый триллер перед Олимпиадой-2020
МОК обвинили в трусости из-за потакания России
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Кусай, забивай

Выживет ли сборная России в схватке с уругвайскими суперфорвардами
17:32Сегодня

«Зенит» назначил российского тренера

14:11Сегодня

«Ювентусу» понадобились чеченцы

19:4324 мая

ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола»

Спорт00:0121 мая

«Позорище и убожество»

ЦСКА провалился в «Финале четырех». На российском клубе проклятие?
15:34Сегодня

В Европе появится еще один русский футболист

10:56Сегодня

Коммунист и гражданин ЛНР Джефф Монсон стал россиянином

08:2524 мая

Сборной Англии понадобилась психологическая помощь на время ЧМ в России

Спорт00:2727 мая
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионов

Драма по-королевcки

Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
12:29Сегодня

Литва назвала глупой идеей проведение чемпионата мира в России

11:2524 мая

Норвежцы захотели власти в WADA

10:18Сегодня

Овечкин получил шайбой по лицу в проигранном матче финала Кубка Стэнли

Россия
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
Полицейский спустился в канализацию ради утят
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Омбудсмен решила запретить детям отказываться от тестов на наркотики
Заставившая ребенка чистить зубы перед классом учительница уволилась
В России объявился 30-летний губернатор
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Стали известны подробности теракта в Бельгии
Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов
Россия указала на ошибку следствия по делу гибели «Боинга» в Донбассе
Сирия признала Южную Осетию и Абхазию
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Киев задумал наказать причастных к строительству Крымского моста
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
Грузия разорвет отношения с Сирией
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
В Киеве рассказали о «проблемах» России с Крымским мостом
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
Подсчитана стоимость жизни россиян
Украине предрекли дефолт
Гости из прошлого и настоящего
В музее железных дорог России встретились история и современность
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Дерипаска захотел избежать санкций США
Apple отвоевала любовь россиян
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирский участковый нашел четверых сельчан с проломленными черепами
Напавшего на Третьяковку вандала арестовали за повреждение картины Репина
Стоматолог лишила пациентку 22 здоровых зубов и попалась на новых жертвах
Захватившего заложников москвича обвинили в убийстве с особой жестокостью
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Раскрыты подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
Обнаружена древнейшая перхоть
Российская подлодка специального назначения засветилась с новым оборудованием
В России раскрыли секрет «Томагавков»
Все материалы
Спорт
Кусай, забивай
Выживет ли сборная России в схватке с уругвайскими суперфорвардами
Российский олимпийский спорт получил руководителя
«Зенит» назначил российского тренера
«Ювентусу» понадобились чеченцы
В Европе появится еще один русский футболист
Коммунист и гражданин ЛНР Джефф Монсон стал россиянином
Литва назвала глупой идеей проведение чемпионата мира в России
Все материалы
Культура
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»
Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Умер актер Юрий Рашкин
Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны «всех»
Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»
Любовник Леди Гаги из клипа Bad Romance попался на краже женских колготок
Все материалы
Интернет и СМИ
По горло
Любителей порно завалили бесполезным хламом. За самое ценное нужно платить
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Подростка забросали подарками за стремление ходить в школу
Оптическая иллюзия с пересаженными головами свела пользователей с ума
Воюющий с Telegram Роскомнадзор добрался до Apple
YouTube обвинили в участившихся убийствах
Все материалы
Ценности
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»
Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье
Владельцы суперкаров подчеркнут свой статус часами
Американский певец и танцор создал для фанатов модные кроссовки
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Родной город Лепса назван лучшим для отдыха с детьми
Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Жестокое обращение с багажом засняли на видео
Раскрыты подробности воровства в аэропортах
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Донор спермы рассказал о тайном зачатии десятков детей
Юная фермерша сломала руку сопернице по армрестлингу и лишилась чувств
Ветеран Второй мировой окончил школу в 92 года
106-летняя британка объяснила долголетие полным отказом от мужчин
Все материалы
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Toyota на батарейках
Повседневная жизнь с гибридом Toyota Prius — первые впечатления
Тюнинг кроссовера Rolls-Royce
Пикап, купе, кабриолет и бюджетная версия с пластиковыми бамперами
Минивэн проекта «Кортеж» сфотографировали на московской улице
Построенную для Путина «Волгу» выставили на продажу
В каршеринге «Яндекса» появятся Porsche 911 и Macan
Все материалы
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы