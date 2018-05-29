Российский олимпийский спорт получил руководителя

Трехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков стал президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте организации.

За его кандидатуру во время заседания Олимпийского собрания было отдано 214 голосов. Другой кандидат на должность главы ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов получил 56 голосов.

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Поздняков занимал должность вице-президента ОКР. Он возглавлял делегацию российских олимпийцев на Играх в Пхенчхане.

Прежним главой ОКР был Александр Жуков. Он отказался участвовать в выборах в связи с большой загруженностью в Госдуме, где он занимает должность первого вице-спикера.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет приостановил членство ОКР по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. 28 февраля, после окончания Олимпиады в Пхенчхане, ОКР был восстановлен в правах.

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