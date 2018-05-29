Украина подняла авиацию в небо над Донбассом

Військове телебачення України / YouTube

Подразделения Вооруженных сил Украины провели внезапную проверку подразделений авиации, участвующих в операции объединенных сил в Донбассе (ООС, пришла на смену антитеррористической операции, АТО). Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

«Целью учебных мероприятий ставилось достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей», — заявили украинские военные.

Проверка шла в течение недели. Военные заверили, что авиация с поставленными задачами справилась.

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