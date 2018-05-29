Украина придумала способ снизить ущерб от «Северного потока-2»

Киеву следует заключить договор о гарантированных поставках газа через Украину, если трубопровод «Северный поток-2» будет запущен. Об этом в интервью РБК Украина заявил постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, будут необходимы трехсторонние юридические гарантии — между Германией, Украиной и Россией. Он также отметил, что поставки газа по «Северному потоку-2» обернутся не только колоссальными убытками, но и потерей политического рычага.

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«То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу», — заявил Кулеба.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжатся и после ввода газопровода «Северный поток-2», если будут признаны целесообразными. Он подчеркнул, что Россия всегда относилась к этому проекту как исключительно экономическому, и призвал не политизировать его.

«Северный поток-2» — проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

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