Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза

Газопровод «Северный поток-2» является гибридным оружием России против Европейского союза. С таким заявлением в пятницу, 25 мая, выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Радио Свобода».

«Я категорически отрицаю, что это коммерческий проект. Это новое гибридное оружие, направленное против ЕС. Мы должны это просто остановить», — сказал украинский премьер во время выступления на энергетической конференции в Брюсселе.

По его словам, газотранспортная система Украины может обеспечить поставку газа в Европу на сто процентов. «Нет необходимости в построении новых мощностей. Цель России — построить свою газотранспортную систему, параллельно уничтожив украинскую», — уверен Гройсман.

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«Сегодня мы стоим перед выбором: а что будет с современной Европой, если, не дай бог, Европа может утратить свою энергетическую независимость, стать еще более зависимой от России, которая демонстрирует в последние годы беспрецедентную агрессию», — цитирует его «Укринформ».

Также премьер-министр напомнил о предложении Киева западным партнерам о совместном управлении украинской газотранспортной системой. «Это наша ответственность, чтобы избежать зависимости от агрессивного врага, который уже сегодня прибег к военному вторжению с оружием к суверенному украинскому государству», — заключил Гройсман.

«Северный поток-2» — проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.

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