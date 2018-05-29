США решили повременить с санкциями

США заявили о решении отложить санкции в отношении Северной Кореи, которые должны были затронуть российские и китайские компании. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По информации СМИ, о новых санкциях должны были объявить во вторник, 29 мая, однако от мер решили отказаться на неопределенный срок. Пакет санкций направлен против порядка 30 лиц. Отмечается, что действия подготавливались в ответ на агрессивную риторику Ким Чен Ына.

24 мая Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Она запланирована на 12 июня в Сингапуре. Отказ от проведения саммита он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично северокорейским лидером в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. Несмотря на это, президент США отметил, что в будущем будет готов встретиться с Ким Чен Ыном.

В мае Вашингтон и Пхеньян обменялись резкими заявлениями, в том числе на высшем уровне. Так, Трамп 18 мая предупредил Ким Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если им не удастся договориться. За два дня до этого северокорейская сторона, отмечая стремление США заставить КНДР в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия, заговорила о возможности пересмотреть свое участие в саммите в Сингапуре.

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