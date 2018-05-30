Песков ответил на слухи о назначении Пескова в Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать кадровые изменения, отвечая на вопрос о новом советнике главы государства. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 мая.

«Все эти сообщения кадровые мы никогда не комментируем», — сказал он.

29 мая в прессе появилась информация, что новым советником президента станет полный тезка пресс-секретаря Дмитрий Песков, глава направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В комментарии РБК он отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. «В настоящее время я продолжаю работать в АСИ по поставленным задачам», — сказал Песков.

В АСИ он курирует вопросы подготовки кадров, в том числе реформу среднего профессионального образования. По линии АСИ Песков занимался организацией чемпионатов рабочих профессий WorldSkills.

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