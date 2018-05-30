Сибиряк вступился за брата и зарубил четверых человек

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве четверых человек топором. Об этом в среду, 30 мая, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Им оказался 27-летним житель Канска, приехавший в гости к приятелям в село Тасеево. Как пояснил сам мужчина на допросе, в доме компания распивала спиртное. Затем кто-то из присутствующих негативно отозвался о его младшем брате, за что сибиряк нанес «обидчикам» удары топором по голове и скрылся.

Вечером 29 мая тела убитых с открытыми черепно-мозговыми травмами обнаружил участковый полиции. На месте были проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых в городе Канске и был задержан подозреваемый. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

23 мая житель села Булгунняхтах (Якутия) Александр Новиков застрелил из охотничьего ружья пятерых односельчан, в том числе мальчика 2007 года рождения.

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