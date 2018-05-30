Болгария извинилась перед Россией за «Южный поток»

Болгария извинилась перед Россией за срыв проекта газопровода «Южный поток». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Президент Болгарии (Румен Радаев — прим. «Ленты.ру») извинился за срыв "Южного потока": "Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает". Путин: "Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить"», — написал он.

Путин отметил, что Россия и Болгария сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию («Турецкий поток» — прим. «Ленты.ру»)». Российский лидер уточнил, что общие потери «Газпрома» из-за отказа от газопровода из России в Болгарию составили около 800 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

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«Мы сожалеем. Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии», — добавил Путин.

Ранее Румен Радев выступил за строительство нового газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море, и предложил назвать его «Болгарским потоком».

«Южный поток» — нереализованный проект газопровода, который должен был пройти по дну Черного моря из России в Болгарию и далее в Европу. Строительство началось в 2012 году. Однако в конце 2014-го из-за неконструктивной позиции Евросоюза Россия объявила о прекращении работы над проектом. На смену ему пришел газопровод «Турецкий поток» из России в Турцию.

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