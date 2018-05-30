Авиакомпания заставила пассажиров плакать

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Британский авиаперевозчик Virgin Atlantic запустил необычный социальный эксперимент, чтобы понаблюдать, как люди отреагируют на то, что их путешествие будет более комфортным. Об этом пишет Express.

Сотрудники авиакомпании сообщили нескольким пассажирам, что они смогут бесплатно получить услуги повышенного комфорта во время полета, и засняли их эмоции на видео. На кадрах видно, как участники плачут, смеются и кричат от радости. «Используя режим замедленной съемки, мы смогли незаметно записать момент, когда пассажиры поняли, что они получат дополнительные удобства в самолете», — поделился организатор акции Эван Тейлор.

Эксперимент, который проводилсь в лондонском аэропорту Хитроу, был запущен в связи с выпуском новой бонусной карты Virgin Atlantic и получил название Upgrade Face («обновленное лицо»).

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В мае 2017 года авиакомпания Virgin Atlantic вошла в десятку лучших авиаперевозчиков мира по версии американского журнала о путешествиях Travel + Leisure. Первое место заняла авиакомпания Singapore Airlines, а второе и третье — арабский перевозчик Emirates и Qatar Airways. Также, в список топ-10 вошли Etihad Airways (ОАЭ), Cathay Pacific Airways (Гонконг), Air New Zealand, EVA Air (Тайвань), Korean Air и Porter Airlines (Канада).

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