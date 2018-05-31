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Немец Алеша создаст рай на Земле

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На первом этаже петербургского отеля «Астория» открылась инсталляция немецкого художника Aljoscha. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Выставка «Человечество может и должно перестроить деятельность мозга с целью обретения полноценного и всеобъемлющего счастья» стала совместным проектом гостиницы «Астория», галереи Anna Nova и была реализована при поддержке дома шампанских вин Ruinart.

В основу инсталляции, по словам художника, легла идея бесконечного счастья и избавления людей от всех возможных видов страдания, а также мысль о биоизме и создании чего-то сверхчеловеческого.

Алеша предложил «уже сегодня создать Министерство счастья и приступить к конструированию рая».

В первой половине 2016 года был забронирован самый дорогой гостиничный номер России в Санкт-Петербурге. За ночь в отеле «Астория» постоялец заплатил почти 125 тысяч рублей. Средний чек на проживание в петербургских отелях за вышеупомянутый период составил 5960 рублей. Это на тысячу рублей больше, чем в Москве.

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