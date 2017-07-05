В Историческом Музее покажут главные чудеса России

В Историческом Музее на Красной Площади в Москве 12 июля откроется мультимедийная выставка «Чудеса России». Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Здесь можно будет увидеть изображения более ста впечатляющих природных и архитектурных объектов из музейных архивов со всей страны.

Речь идет о достопримечательностях, которые в 2008 году участвовали в конкурсе «Семь Чудес России». Тогда победителями стали столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр в Коми, пик Эльбруса в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, озеро Байкал в Бурятии, долина гейзеров на полуострове Камчатка, Мамаев курган и монумент «Родина-мать» в Волгограде, памятник дворцово-паркового искусства «Петергоф» в Санкт-Петербурге и Собор Василия Блаженного в Москве.

Организатор выставки Олег Маринин отметил, что основная ее задача — показать красоту русских необъятных земель, привлечь внимание как самих россиян, так и гостей нашей страны к тому факту, что на территории России можно найти почти все уникальные природные явления.

Выставка «Чудеса России» приурочена к году экологии в России. Она продлится до 30 октября текущего года.

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