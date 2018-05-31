Посоветовавший России заткнуться британский министр сорвал телеэфир

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон вывел из себя ведущего британского утреннего шоу Good Morning Britain. Фрагмент эфира опубликован на YouTube.

Журналист Ричард Мэдли (Richard Madeley) несколько раз настойчиво задавал вопрос министру по поводу его совета для России «отойти и заткнуться». Уильямсон беседовал со студией по видеосвязи и каждый раз пытался уйти от ответа: сначала он попытался поблагодарить медиков за уход за семьей Скрипалей, но Мэдли решительно перебивал его, требуя конкретного ответа на поставленный вопрос.

«Пожалуйста, просто ответьте на вопрос — вы жалеете о том, что посоветовали России заткнуться?» — в очередной раз сказал Мэдли, затем повторил это еще раз.

В результате ведущий просто объявил, что интервью будет прервано, поскольку никаких ответов не последовало.

15 марта Уильямсон заявил, что России необходимо «отойти и заткнуться», поскольку отношения между Лондоном и Москвой стремительно ухудшаются. За день до этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов и официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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